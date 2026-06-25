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25 июня, 10:13

Общество

Проект "ПРОГероев" познакомит московских подростков с космическими профессиями

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Проект "ПРОГероев", входящий в профориентационную программу "Лето в новом формате", приглашает подростков 14–17 лет познакомиться с героическими профессиями. В этом году добавилось новое направление о космосе, рассказал руководитель проекта Егор Слесаревский.

Всего проект включает пять направлений: "Спасатели", "Авиация и космонавтика", "Автоспорт", "Московский транспорт" и "Юный следователь". В их рамках юным москвичам предлагается попробовать себя в различных ролях, например, летчика, авиадиспетчера, авиаконструктора, пилота и штурмана. Также они могут примерить на себя актуальные профессии в сфере городского пассажирского транспорта.

Вместе с тем участники занимаются на тренингах, которые развивают их личностные качества, в Московском институте психоанализа.

"В этом году направление "Авиация" дополнила "Космонавтика". Участники изучат историю развития космической отрасли и авиационную метеорологию, а также узнают подробнее о поступлении в профильные вузы", – цитирует Слесарева портал мэра и правительства столицы.

Направление "Авиация" ориентировано на будущих покорителей неба. Участники общаются с опытными пилотами, изучают устройство самолетов и отрабатывают навыки управления. Как и в других проектах, акцент делается на взаимодействие в команде и соблюдение базовых правил безопасности.

Проект "ПРОГероев" будет проходить в два этапа: с 24 июня по 17 июля и с 29 июля по 21 августа. Запись на второй этап открыта до 7 июля.

О старте ежегодной масштабной профориентационной программы для подростков "Лето в новом формате" ранее объявила заммэра Анастасия Ракова. Она отметила, что такие инициативы позволяют юным горожанам попробовать себя в интересных сферах и уже затем осознанно выбрать будущую профессию.

Партнерами программы станут свыше 300 организаций, а также ведущие колледжи и вузы Москвы. В этом году к ней присоединятся более 3,5 тысячи ребят. Всего же с момента запуска ее участниками стали уже свыше 20 тысяч подростков.

Профориентационная программа для подростков "Лето в новом формате" стартовала в Москве

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