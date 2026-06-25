Новое общественное пространство обустроили на территории "Сколково"

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Новое общественное пространство обустроили на территории инновационного центра "Сколково". Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

По словам заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, площадь пространства составила около 3 гектаров. Место стало функциональным, подходящим для активного и спокойного отдыха.

Специалисты проделали большую работу, убрав воздушные линии в кабельную канализацию длиной 1,6 километра, а также проложив новые водосточные сети. Вдоль корпусов уложена новая бетонная плитка, а рядом установлены свыше 70 современных фонарей с энергоэффективными светильниками.

На благоустроенной территории появилась зона для занятий спортом площадью 70 квадратных метров, а также футбольно-баскетбольная площадка. Для безопасности отдыхающих оборудована система видеонаблюдения.

Украшением пространства стали декоративные подпорные стенки у корпусов, которые расписаны в стиле граффити. Рядом разбили газон и высадили 165 взрослых деревьев.

Ранее общественное пространство для прогулок и занятий спортом появилось в районе Щукино на месте промзоны Октябрьское поле. Там есть столы для настольного тенниса, уличные тренажеры и спортивные площадки. Для спокойного отдыха сделали аллею со скамейками и лежаками.