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25 июня, 10:01

Мэр Москвы

Собянин: финал чемпионата "Абилимпикс" пройдет в Москве

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Финал чемпионата "Абилимпикс" пройдет осенью на площадке выставочного комплекса "Тимирязев Центр" в Москве, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

По словам мэра, он состоится в конце октября – начале ноября. В программу войдут около 50 компетенций в таких сферах, как строительство, образование, культура и многое другое.

Собянин подчеркнул, что "Абилимпикс" в течение 12 лет помогает людям с особенностями здоровья показывать свои профессиональные навыки, а также знакомиться с ведущими работодателями и начинать карьеру. Те, кто принимает участие в чемпионате, в результате начинают работать на предприятиях-партнерах.

Например, в прошлом году около 700 человек трудоустроились в московские компании – это сварщики, программисты, дизайнеры, учителя и множество других профессий.

Ранее сообщалось, что Москва помогает детям с аутизмом развивать социальные и бытовые навыки, при этом чаще всего работа начинается с выстраивания общения внутри семьи. Родители часто могут не знать, как им общаться со своим ребенком и какие методы использовать, поэтому их обучают альтернативной коммуникации. Это позволяет увидеть мир глазами детей и открыть новые грани их личности.

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