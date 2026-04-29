29 апреля, 11:59

Мэр Москвы

Собянин рассказал о программах реабилитации для людей с инвалидностью в Москве

Ежегодно более 200 тысяч человек проходят реабилитацию в Москве, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По его словам, 20% из них посещают специальные курсы комплексной реабилитации в столичных центрах, еще 80% – получают услуги через общественные организации. Последних поддерживает город, выделяя субсидии и заключая госконтракты.

Мэр напомнил, что людям с инвалидностью доступна высокотехнологичная помощь в 10 московских реабилитационных центрах. Там апробируется и внедряется современное оборудование: роботизированные ассистивные технологии, тренажеры с биологической обратной связью, VR-технологии и другое.

Также граждане могут вызвать специалиста на дом – в 2025 году такой услугой воспользовались более 3,3 тысячи москвичей из разных округов. Ее оказывают Московский городской центр реабилитации, Центр реабилитации инвалидов "Красная Пахра", Научно-практический центр медико-социальной реабилитации имени Л. И. Швецовой и другие учреждения.

Более того, для горожан доступны технические средства реабилитации, протезно-ортопедические изделия и абсорбирующее белье, а также социокультурная адаптация, которая помогает реализовать творческий потенциал.

Например, в центре социальной интеграции Дианы Гурцкая ежедневно занимаются порядка 300 человек, также более 3,5 тысячи каждый год принимают участие в разных московских проектах. Среди них – чемпионат профмастерства "Абилимпикс", выступления с эстрадными артистами, постановки спектаклей и мюзиклов, заключил градоначальник.

Вместе с тем в столице развиваются инклюзивные практики для москвичей с особенностями здоровья. В частности, им помогают освоить новую профессию. Для этих целей создано свыше 60 бесплатных образовательных программ, а само обучение проходит под запрос конкретных работодателей.

