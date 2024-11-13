Пожар в общежитии на Ташкентской улице Москвы локализован на 65 "квадратах"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные локализовали на 65 "квадратах" возгорание в здании общежития ветеринарной академии на Ташкентской улице Москвы, сообщает пресс-служба МЧС России.

"Горели личные вещи и мебель на первом и втором этажах", – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают 70 специалистов и 20 единиц техники.

Как ранее стало известно, загорелся первый этаж общежития. С помощью спасательных устройств из здания эвакуировали 15 человек.

В связи с произошедшим движение по Ташкентской улице временно перекрыли в обе стороны. Автомобилистов призвали выбирать пути объезда.