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Пожарные ликвидировали открытое горение в магазине мебели на юге Москвы
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в мебельном магазине на Варшавском шоссе в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.
По последним данным, площадь возгорания в магазине достигла 300 квадратных метров.
О возгорании в одноэтажном магазине мебели на Варшавском шоссе стало известно в ночь на 8 ноября. Первоначально площадь пожара составляла 200 "квадратов".
На месте работают 24 специалиста и 6 единиц техники МЧС. Информация о возможных пострадавших в результате возгорания пока не поступала.
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