Пожарные ликвидировали открытое горение в магазине мебели на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в мебельном магазине на Варшавском шоссе в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

По последним данным, площадь возгорания в магазине достигла 300 квадратных метров.

О возгорании в одноэтажном магазине мебели на Варшавском шоссе стало известно в ночь на 8 ноября. Первоначально площадь пожара составляла 200 "квадратов".

На месте работают 24 специалиста и 6 единиц техники МЧС. Информация о возможных пострадавших в результате возгорания пока не поступала.