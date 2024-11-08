Мебельный магазин загорелся на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные тушат возгорание, которое произошло в одноэтажном магазине мебели на Варшавском шоссе в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС России по Москве.

Площадь пожара составляет 200 квадратных метров. К тушению огня задействованы 24 специалиста и 6 единиц техники МЧС.

Сведений о возможных пострадавших при пожаре пока не поступало.

Вечером 7 ноября пожар вспыхнул в Российском научном центре хирургии имени академика Б. В. Петровского на Литовском бульваре. Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали возгорание на первом этаже больничного корпуса площадью 20 квадратных метров.

Еще одно возгорание произошло в неэксплуатируемом, частично демонтированном здании на Щелковском шоссе в Москве. Здесь загорелся строительный мусор.