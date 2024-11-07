Пожар произошел в научном центре хирургии в Москве

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Пожар вспыхнул в Российском научном центре хирургии имени академика Б. В. Петровского на Литовском бульваре. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали возгорание на первом этаже больничного корпуса площадью 20 квадратных метров.

Из здания эвакуировали 5 человек, еще 16 пациентов были своевременно перемещены в безопасный блок и сейчас находятся под контролем специалистов.

В результате инцидента никто не пострадал, подчеркнули в МЧС.

Ранее пожар произошел в жилом доме на 3-й Тверской-Ямской улице. В здании горели перекрытия между четвертым и пятым этажами, а также между пятым этажом и чердаком. Позже пожар был ликвидирован на площади 80 квадратных метров.

Предварительно установлено, что в доме замкнуло электропроводку. При этом в Мосгазе заявили, что сетевой газ не является причиной возгорания.