Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Пожар в центре Москвы ликвидирован на площади 80 квадратных метров, передает пресс-служба МЧС по Москве.

Днем 6 ноября пожар произошел в жилом доме на 3-й Тверской-Ямской улице. В здании горели перекрытия между четвертым и пятым этажами, а также между пятым этажом и чердаком.

Предварительно установлено, что в доме замкнуло электропроводку. В Мосгазе заявили, что сетевой газ не является причиной возгорания.

Из-за возгорания ограничения движения действовали 3-й Тверской-Ямской улице, а также на участках Оружейного переулка.