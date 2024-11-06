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06 ноября, 16:37

Происшествия

Пожар в центре Москвы ликвидирован на площади 80 квадратных метров

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Пожар в центре Москвы ликвидирован на площади 80 квадратных метров, передает пресс-служба МЧС по Москве.

Днем 6 ноября пожар произошел в жилом доме на 3-й Тверской-Ямской улице. В здании горели перекрытия между четвертым и пятым этажами, а также между пятым этажом и чердаком.

Предварительно установлено, что в доме замкнуло электропроводку. В Мосгазе заявили, что сетевой газ не является причиной возгорания.

Из-за возгорания ограничения движения действовали 3-й Тверской-Ямской улице, а также на участках Оружейного переулка.

Пожар произошел в здании в центре Москвы

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