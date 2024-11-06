Возгорание произошло в неэксплуатируемом здании на Щелковском шоссе

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Строительный мусор загорелся в неэксплуатируемом, частично демонтированном здании на Щелковском шоссе в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного управления МЧС РФ.

На месте работали пожарно-спасательные подразделения. В ведомстве подчеркивали, что сведений о пострадавших не поступало. В настоящее время пожар ликвидирован.

Между тем представитель экстренных служб заявил РИА Новости, что горение мусора происходило в шахте лифта в 25-этажном здании бывшего НИИ "Дельта".

Ранее огонь вспыхнул в жилом доме на 3-й Тверской-Ямской улице в Москве. В здании горели перекрытия между четвертым и пятым этажами, а также между пятым этажом и чердаком. Позже пожар ликвидировали на площади 80 квадратных метров. Предварительно установлено, что в доме замкнуло электропроводку.