Автосервис загорелся на юго-востоке Москвы. Спасатели работают в Перовском проезде. По заявлению МЧС, огонь вспыхнул на втором этаже здания и уже охватил большую часть строения. Столб пламени вырывается из-под крыши, повсюду летят искры, вокруг много густого дыма. На месте происшествия работают несколько пожарных расчетов. Информации о пострадавших не поступало, площадь возгорания уточняется.

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