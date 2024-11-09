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09 ноября, 19:30

Происшествия

Автосервис загорелся на юго-востоке Москвы

Автосервис загорелся на юго-востоке Москвы

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Автосервис загорелся на юго-востоке Москвы. Спасатели работают в Перовском проезде. По заявлению МЧС, огонь вспыхнул на втором этаже здания и уже охватил большую часть строения. Столб пламени вырывается из-под крыши, повсюду летят искры, вокруг много густого дыма. На месте происшествия работают несколько пожарных расчетов. Информации о пострадавших не поступало, площадь возгорания уточняется.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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