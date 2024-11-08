Новости регионов: два человека погибли в ДТП под Челябинском

Два человека погибли в результате аварии в Челябинской области. Об этом сообщили в МЧС. На трассе М-5 столкнулись три грузовика и легковушка. Одна фура загорелась. Пожарные вытащили погибших из заблокированных машин и потушили огонь. На месте ДТП работали 9 сотрудников и 2 единицы техники МЧС России. По словам очевидцев, один из грузовиков выехал на встречную полосу.

Тем временем вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 3 000 метров над уровнем моря. В настоящее время в регионе действует самый высокий – красный – код авиационной опасности. Закрыта часть детских садов и школ. Ранее, 7 ноября, мощное извержение продемонстрировал один из самых крупных и древних камчатских вулканов – Шивелуч.

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