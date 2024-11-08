Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 ноября, 19:30

Происшествия

Новости регионов: два человека погибли в ДТП под Челябинском

Новости регионов: два человека погибли в ДТП под Челябинском

Два автомобиля столкнулись на Волгоградском проспекте в Москве

ДТП произошло на улице Покрышкина в Москве

Пьяная женщина устроила скандал в самолете на рейсе Москва – Сургут

Москвичи, застрявшие на лайнере в Японии, продолжили путь

Новости регионов: примерно 9 тысяч человек остались без отопления в Приангарье

Три грузовика столкнулись на внешней стороне МКАД

Новости мира: лесной пожар в Калифорнии достиг жилых районов

Три грузовых автомобиля столкнулись на МКАД

Новости регионов: ветер сорвал крышу детского сада в Алтайском крае

Два человека погибли в результате аварии в Челябинской области. Об этом сообщили в МЧС. На трассе М-5 столкнулись три грузовика и легковушка. Одна фура загорелась. Пожарные вытащили погибших из заблокированных машин и потушили огонь. На месте ДТП работали 9 сотрудников и 2 единицы техники МЧС России. По словам очевидцев, один из грузовиков выехал на встречную полосу.

Тем временем вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 3 000 метров над уровнем моря. В настоящее время в регионе действует самый высокий – красный – код авиационной опасности. Закрыта часть детских садов и школ. Ранее, 7 ноября, мощное извержение продемонстрировал один из самых крупных и древних камчатских вулканов – Шивелуч.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионыДТПвидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика