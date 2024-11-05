Протестующие перекрыли шоссе Тель-Авива после увольнения главы Минобороны Израиля

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Протестующие перекрыли центральное шоссе Тель-Авива после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галанта, сообщает РИА Новости со ссылкой на израильские СМИ.

Они недовольны решением Нетаньяху уволить главу Минобороны в разгар войны на нескольких фронтах. Митингующие разожгли костры прямо на проезжей части.

Лидер израильской парламентской оппозиции, глава партии Еш Атид Яир Лапид и различные протестные организации призвали граждан выйти на улицы.

Ранее стало известно, что Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галанта из-за отсутствия доверия между ними и невозможности продолжать военную кампанию в свете появившихся разногласий.

Премьер также решил назначить на эту должность министра иностранных дел Исраэля Каца. Между тем занять пост главы МИД Нетаньяху предложил министру без портфеля Гидеону Саару.

Израильские СМИ сообщают, что увольнение Галанта может, среди прочего, негативно сказаться на усилиях по достижению сделки с палестинским движением ХАМАС об освобождении заложников из сектора Газа.