Премьер Израиля уволил министра обороны Галанта

Фото: ТАСС/ EPA/MICHAEL REYNOLDS

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галанта, передает РИА Новости.

Такое решение он принял из-за отсутствия доверия между ними и невозможности продолжать военную кампанию в свете появившихся разногласий.

Премьер также решил назначить на эту должность министра иностранных дел Исраэля Каца. Между тем занять пост главы МИД Нетаньяху предложил министру без портфеля Гидеону Саару.

"Будучи членом правительства и кабинета министров на протяжении многих лет, Гидеон Саар приносит с собой обширный опыт и суждения в области политики и безопасности, и он станет значительным усилением нашей руководящей команды", – заявил Нетаньяху.

В ночь на 1 октября Армия Израиля объявила о начале ограниченной наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. Целью операции являются объекты, принадлежащие вооруженным формированиям "Хезболлы".

Позже премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в обращении к народу Ливана заявил, что в ходе данной операции израильские силы ликвидировали уже двух преемников убитого лидера движения "Хезболла" Хасана Насруллы.