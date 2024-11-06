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06 ноября, 09:30

Происшествия

Новости регионов: режим ЧС ввели в Нововоронеже из-за хлопка газа и последовавшего пожара

Новости регионов: режим ЧС ввели в Нововоронеже из-за хлопка газа и последовавшего пожара

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В Нововоронеже ввели режим ЧС из-за хлопка газа и последующего пожара в одном из жилых домов. К этой минуте известно об одном погибшем и четырех пострадавших. Трое из них госпитализированы. Еще 32 человека удалось эвакуировать. На месте продолжают работать спасатели.

Между тем в Дагестане мощный ураган оставил без света 90 тысяч человек. Шторм обрушился на горные районы и столицу республики. Ветер валил деревья, срывал рекламные щиты, крыши и металлические конструкции. Некоторые из них повредили автомобили. Местами под порывами не могли устоять даже кирпичные стены.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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