Новости регионов: режим ЧС ввели в Нововоронеже из-за хлопка газа и последовавшего пожара

В Нововоронеже ввели режим ЧС из-за хлопка газа и последующего пожара в одном из жилых домов. К этой минуте известно об одном погибшем и четырех пострадавших. Трое из них госпитализированы. Еще 32 человека удалось эвакуировать. На месте продолжают работать спасатели.

Между тем в Дагестане мощный ураган оставил без света 90 тысяч человек. Шторм обрушился на горные районы и столицу республики. Ветер валил деревья, срывал рекламные щиты, крыши и металлические конструкции. Некоторые из них повредили автомобили. Местами под порывами не могли устоять даже кирпичные стены.

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