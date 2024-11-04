Политолог Суслов: стабилизации на Ближнем Востоке не стоит ждать ни с Трампом, ни с Харрис

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Стабилизации ситуации на Ближнем Востоке не стоит ждать ни в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах США, ни при победе Камалы Харрис, заявил в беседе с РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

По мнению эксперта, политика США будет подводить ситуацию на Ближнем Востоке к дальнейшей дестабилизации при правлении любого из этих политиков.

Так, Трамп, с наибольшей вероятностью, откажется от какой-либо критики по поводу действий Израиля и объявит о поддержке деятельности государства, связанной с оккупированными палестинскими территориями как сектора Газа, так и Ливана. Такие шаги потенциального американского лидера окажут крайне дестабилизирующее воздействие на ситуацию в регионе, подчеркнул политолог.

В свою очередь Харрис, счел эксперт, решит не менять нынешний курс администрации действующего главы государства Джо Байдена и вряд ли откажется от помощи Израилю.

Ранее Камала Харрис заявила, что Иран является главным противником Штатов среди всех прочих стран. Она также назвала одним из своих приоритетов стремление помешать республике стать ядерной державой. Однако политик не стала отвечать на вопрос, начнут ли США военные действия в случае, если найдут доказательства того, что Иран создает ядерное оружие.

При этом по данным национальной разведки США, Харрис является предпочтительным кандидатом на предстоящих выборах в США для Ирана, тогда как ее основной соперник Трамп более предпочтителен России.