Фото: AP Photo/Ben Curtis

Вице-президент США и кандидат на пост лидера страны от демократов Камала Харрис заявила, что Иран является главным противником Штатов среди всех прочих стран. Об этом она заявила в интервью CBS News.

"У Ирана на руках кровь американцев. И то, что мы увидели в виде нападения на Израиль, 200 баллистических ракет, то, что мы должны сделать, чтобы Иран никогда не смог стать ядерной державой, – это один из моих самых высоких приоритетов", – заявила Харрис.

Она не стала отвечать на вопрос, предпримут ли Соединенные Штаты военные действия в случае, если найдут доказательства того, что Иран создает ядерное оружие.

Кандидат в президенты также прокомментировала взаимоотношения с КНР, заявив, что США должны выиграть "конкуренцию за 21-й век" с Китаем, однако не следует стремиться к конфликту.

По ее словам, Вашингтону необходимо поддерживать открытыми линии связи с Пекином, особенно по военной линии. Вместе с тем вице-президент заявила о необходимости помощи Тайваню в вопросе самообороны.

По данным национальной разведки США, Харрис является предпочтительным кандидатом на предстоящих выборах в США для Ирана, тогда как ее основной соперник, экс-президент США Дональд Трамп более предпочтителен России.

Победа Харрис на предстоящих выборах грозит стране ужесточением цензуры и борьбой со свободой слова, считает бывший независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший.