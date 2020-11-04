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04 ноября, 14:30

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Новости Московского транспорта

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Операторы аренды заменили летнюю резину на зимнюю, в автомобилях доступна функция "удаленный прогрев". Арендаторов просят быть внимательными на дорогах в гололед, держать безопасную дистанцию.

Тем, кто еще не успел заменить резину, лучше выбирать каршеринг или общественный транспорт.

"Москва – регион с самыми безопасными дорогами, во многом это заслуга специалистов ЦОДД. Коллеги постоянно внедряют новые решения как на земле, так и в технологическом плане. Команда проектирует новые схемы движения, устанавливает светофоры и камеры с нейросетью, а экипажи дорожного патруля готовы прийти на помощь водителям", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

В вестибюли метро вернули более 6 тысяч зимних дверей и переключили систему кондиционирования в поездах. Благодаря этому при изменении погоды температура на станциях и в вагонах остается комфортной.

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