04 ноября, 14:30Транспорт
Новости Московского транспорта
Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.
Операторы аренды заменили летнюю резину на зимнюю, в автомобилях доступна функция "удаленный прогрев". Арендаторов просят быть внимательными на дорогах в гололед, держать безопасную дистанцию.
Тем, кто еще не успел заменить резину, лучше выбирать каршеринг или общественный транспорт.
"Москва – регион с самыми безопасными дорогами, во многом это заслуга специалистов ЦОДД. Коллеги постоянно внедряют новые решения как на земле, так и в технологическом плане. Команда проектирует новые схемы движения, устанавливает светофоры и камеры с нейросетью, а экипажи дорожного патруля готовы прийти на помощь водителям", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.
В вестибюли метро вернули более 6 тысяч зимних дверей и переключили систему кондиционирования в поездах. Благодаря этому при изменении погоды температура на станциях и в вагонах остается комфортной.