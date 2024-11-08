Москвич украл мойку у курьера в Московском метрополитене

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Москвич украл у курьера мойку на станции столичного метро "Савеловская", сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

По данным МВД, в полицию обратился 23-летний мужчина, работающий курьером. Он заявил, что неизвестный обманул его и похитил мойку, которую должен был доставить в офис одной из московских фирм.

Сотрудники ведомства установили, что незадолго до случившегося злоумышленник предложил курьеру помочь в перевозке большой коробки в вестибюле станции. Курьер согласился и пропустил его через створки турникета перед собой. При этом он воспользовался своей картой для оплаты проезда. Сам же курьер не стал дожидаться установленного интервала использования карты и прошел на станцию вслед за другим пассажиром, не оплатив проезд.

На это обратили внимание сотрудники метрополитена и остановили курьера. Воспользовавшись моментом, злоумышленник скрылся с украденным товаром, спустившись по эскалатору на станцию. Сумма ущерба, причиненного в результате его действий организации, сотрудником которой является курьер, составила почти 26 тысяч рублей.

После обращения курьера сотрудники МВД провели оперативно-разыскные мероприятия. В Восточном округе столицы по месту жительства им удалось задержать подозреваемого, которым оказался ранее судимый 21-летний москвич. Злоумышленник успел сдать украденную мойку в скупку, однако она также была найдена и изъята полицейскими. Планируется, что ее вернут заявителю в установленном порядке.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и соответствующем поведении.

Ранее в столичном метро нетрезвый мужчина подошел к сотруднику охраны и потребовал бесплатно пропустить его. Отказ злоумышленника разозлил, после чего он достал аэрозольный пистолет, направил его на других сотрудников, угрожая им убийством. Те восприняли угрозы реально.