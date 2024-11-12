Движение на Ленинградском шоссе в сторону области было затруднено из-за ДТП

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение на Ленинградском шоссе в сторону области было затруднено из-за дорожной аварии. О происшествии сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В районе дома 36, корпуса 1, произошло столкновение двух машин. Водителей попросили объезжать этот участок.

На месте находятся оперативные службы, специалисты выясняют детали случившегося, уточняется информация о пострадавших. В настоящий момент движение восстановлено.

Ранее на внутренней стороне 24-го километра МКАД, в районе съезда № 25, произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. В результате аварии некоторые машины опрокинулись. Из-за этого движение осуществлялось по одной полосе из пяти. Позже оно было восстановлено.

