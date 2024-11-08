Несколько автомобилей попали в ДТП на 4-м км МКАД

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Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 4-го километра МКАД, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Авария произошла перед съездом № 4. Сотрудники оперативных служб города устанавливают обстоятельства случившегося и уточняют данные о пострадавших.

В ведомстве подчеркнули, что сразу после ДТП транспорт мог двигаться только по двум полосам из шести. В настоящее время движение полностью восстановлено.

Ранее движение транспорта было затруднено на внешней стороне 41-го километра МКАД, в районе съезда № 41. Это произошло из-за столкновения трех грузовиков.

До этого на внутренней стороне 24-го километра МКАД, в районе съезда № 25, произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. В результате аварии некоторые машины опрокинулись. Из-за этого движение осуществлялось по одной полосе из пяти. Позже оно было восстановлено.