Движение затруднено на 41-м километре МКАД из-за ДТП с тремя грузовиками

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Движение транспорта на внешней стороне 41-го километра МКАД, в районе съезда № 41, затруднено из-за столкновения трех грузовиков. Об этом пресс-служба столичного Дептранса сообщила в телеграм-канале.

На месте аварии работают оперативные службы города. Обстоятельства случившегося и информация о пострадавших уточняются. Ведомство призвало водителей выбирать пути объезда.

Ранее на внутренней стороне 24-го километра МКАД, в районе съезда № 25, произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. В результате аварии некоторые машины опрокинулись. Из-за этого движение осуществлялось по одной полосе из пяти. Позже оно было восстановлено.

До этого водитель автомобиля Lexus сбил женщину, которая передвигалась по тротуару на Ходынской улице. От полученных травм она скончалась на месте. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы.