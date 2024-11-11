Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Подмосковье

Почти 12 часов потребовалось спасателям, чтобы потушить крупный пожар на складе в Подмосковье. Его площадь составила 1 200 квадратных метров. Огонь возник в селе Ям городского округа Домодедово днем 10 ноября.

На месте работали 23 спасателя и 5 единиц техники. К 21:00 пожарным удалось ликвидировать открытое горение, а к 02:00 – потушить полностью. В результате инцидента никто не пострадал.

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