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25 декабря, 16:30

Происшествия

Новости регионов: пятна мазута после крушения танкеров достигли Новороссийска

Новости регионов: пятна мазута после крушения танкеров достигли Новороссийска

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Пятна мазута после крушения двух танкеров в Керченском проливе достигли побережья Новороссийска. Общая протяженность загрязненного участка составляет более 90 километров, сообщили в экстренных службах.

Во Владикавказе два человека пострадали в результате взрыва и пожара в торговом центре. Инцидент произошел до открытия здания. По предварительной информации, причиной ЧП стало падение обломков сбитого беспилотника.

В Крыму полиция задержала 18 человек, подозреваемых в организации мошеннических схем. С 2021 года они инсценировали аварии с дорогими автомобилями, чтобы получать выплаты по ОСАГО. Выявлено 11 эпизодов, сумма ущерба составила около 5 миллионов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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