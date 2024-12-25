Новости регионов: пятна мазута после крушения танкеров достигли Новороссийска

Пятна мазута после крушения двух танкеров в Керченском проливе достигли побережья Новороссийска. Общая протяженность загрязненного участка составляет более 90 километров, сообщили в экстренных службах.

Во Владикавказе два человека пострадали в результате взрыва и пожара в торговом центре. Инцидент произошел до открытия здания. По предварительной информации, причиной ЧП стало падение обломков сбитого беспилотника.

В Крыму полиция задержала 18 человек, подозреваемых в организации мошеннических схем. С 2021 года они инсценировали аварии с дорогими автомобилями, чтобы получать выплаты по ОСАГО. Выявлено 11 эпизодов, сумма ущерба составила около 5 миллионов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.