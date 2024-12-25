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25 декабря, 13:30

Происшествия

Новости регионов: женщина погибла при пожаре в торговом центре Владикавказа

Новости регионов: женщина погибла при пожаре в торговом центре Владикавказа

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Женщина погибла при пожаре в торговом центре Владикавказа. Еще два человека пострадали, сообщили в Следственном комитете. По предварительным данным экстренных служб, причиной пожара стал взрыв бытового газа. Сейчас огонь полностью потушен, сообщил глава региона Сергей Меняйло. Точную причину и обстоятельства пожара выясняют правоохранители.

В Крыму правоохранители задержали 18 человек по подозрению в мошенничестве, сообщили в МВД. Предварительно, с 2021 года преступники подстраивали аварии с дорогими и редкими инормаками, а затем люди обращались в страховые компании ради выплат по ОСАГО. Сейчас известно об 11 эпизодах мошенничества, за которые злоумышленники получили выплаты на общую сумму около 5 миллионов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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