Командир упавшего в Казахстане Embraer мог увести борт на запасной аэродром

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Командир пассажирского самолета рейсом Баку – Грозный мог принять решение уводить борт на запасной аэродром в казахстанском Актау из-за столкновения с птицами. Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

"Росавиация находится в контакте с перевозчиком AZAL, авиационными властями Азербайджана и Казахстана", – заявил представитель агентства.

Embraer 190 разбился 25 декабря в 3 километрах от города Актау во время захода на экстренную посадку. На его борту находились 67 человек, включая 5 членов экипажа.

Среди пассажиров были 16 россиян, 37 граждан Азербайджана, 6 – Казахстана и 3 – Киргизии. После крушения выжили 28 человек, их доставили в больницы.

Предварительной причиной крушения самолета стало столкновение со стаей птиц. В настоящее время по факту ЧП возбуждено уголовное дело. Сотрудники департамента полиции на транспорте начали досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".