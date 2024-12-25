Перевозчик опубликовал список пассажиров разбившегося в Казахстане самолета

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Авиакомпания Azerbaijan Airlines опубликовала список 62 пассажиров, которые находились на борту потерпевшего крушение вблизи Актау в Казахстане самолета.

Самолет Embraer 190 рейсом из Баку в Грозный разбился в трех километрах от Актау на западе Казахстана утром 25 декабря. На его борту находились 67 человек, включая 5 членов экипажа.

По предварительным данным, в результате крушения самолета выжили как минимум 28 человек. Среди них двое детей. В самолете были 16 россиян, 37 граждан Азербайджана, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Киргизии. Посольство РФ в Казахстане взаимодействует с местными властями по вопросу оказания помощи пострадавшим.

Перед ЧП самолет из-за тумана в Грозном был перенаправлен в Махачкалу. Предварительной причиной падения стало столкновение со стаей птиц.

По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. Минтранс Казахстана заявил, что в связи с крушением самолета будет проведено специальное расследование. Обстоятельства происшествия уточняются.

По факту крушения самолета в Казахстане возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники департамента полиции на транспорте начали досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".