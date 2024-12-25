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25 декабря, 12:12

Происшествия

Алиев прервал поездку в Россию из-за крушения самолета в Казахстане

Фото: ТАСС/АР/Rafiq Maqbool

Президент Азербайджана Ильхам Алиев после крушения самолета азербайджанских авиалиний решил вернуться в Баку с неформального саммита СНГ, который проходит в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости.

Алиеву доложили об авиакатастрофе, когда он находился в воздушном пространстве России. Глава государства немедленно дал указание развернуть лайнер в сторону Баку.

Он также дал указание расследовать причины авиакатастрофы и взял этот вопрос под свой личный контроль.

Азербайджанский лидер выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении воздушного судна и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Самолет Embraer 190 рейсом из Баку в Грозный разбился в трех километрах от Актау на западе Казахстана утром 25 декабря. На борту упавшего самолета находились 67 человек, включая 5 членов экипажа. На месте крушения возник пожар.

По предварительным данным, выжили 28 человек. Среди них – двое детей. В самолете находились 16 россиян, 37 граждан Азербайджана, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Киргизии. Посольство РФ в Казахстане находится в контакте с местными властями по вопросу оказания содействия пострадавшим.

Перед ЧП самолет из-за тумана в Грозном был перенаправлен в Махачкалу. Предварительной причиной падения стало столкновение со стаей птиц.

По факту крушения самолета в Казахстане возбуждено уголовное дело. Сотрудники департамента полиции на транспорте начали досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

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