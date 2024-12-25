Алиев выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Казахстане

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Актау. Он также пожелал скорейшего выздоровления раненым на своей странице в соцсети Х.

"Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета азербайджанских авиалиний, выполнявшего рейс Баку – Грозный, желаю скорейшего выздоровления раненых", – приводит РИА Новости слова Алиева.

Самолет Embraer 190 разбился в трех километрах от Актау на западе Казахстана утром 25 декабря. На его борту находились 67 человек, включая 5 членов экипажа.

Установлено, что в результате крушения самолета выжили 28 человек. Среди них двое детей. В самолете также находились 16 россиян. Посольство РФ в Казахстане взаимодействует с местными властями по вопросу оказания помощи пострадавшим.

Перед ЧП самолет из-за тумана в Грозном был перенаправлен в Махачкалу. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. Минтранс Казахстана заявил, что в связи с крушением самолета будет проведено специальное расследование.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.