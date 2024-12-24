Новости регионов: в Якутии спасатели потушили крупный пожар в придорожном кафе

В Якутии спасатели потушили крупный пожар в придорожном кафе. Огонь охватил площадь в 1,5 тысячи квадратных метров. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание. Сгоревшее кафе стало известным в регионе в январе 2022 года, когда посетитель снял видео с интерьерами заведения. Там был воссоздан уклад жизни якутской семьи, собрана выставка вещей советских времен, а также стояли чучела животных.

В Ленинградской области в результате аварии пострадали 6 пассажиров автобуса. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет. В результате из 16 пассажиров шестерым потребовалась госпитализация. Их доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

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