На борту потерпевшего крушение самолета в Казахстане было 16 россиян. Об этом сообщает Минтранс Казахстана.

Борт направлялся из Баку в Грозный, но из-за тумана его перенаправили в Махачкалу. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, 12 выживших при крушении находятся в крайне тяжелом состоянии. В МЧС Казахстана сообщили, что всего направили в больницы 25 человек.

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