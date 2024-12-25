Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 декабря, 11:15

Происшествия

На борту потерпевшего крушение самолета в Казахстане было 16 россиян

На борту потерпевшего крушение самолета в Казахстане было 16 россиян

На борту разбившегося в Казахстане самолета находились 16 россиян

В Казахстане разбился самолет азербайджанских авиалиний

Пожар ликвидирован на месте крушения самолета в Актау

Шесть человек могли выжить при крушении самолета Azerbaijan Airlines

Причиной авиакатастрофы в Казахстане могло стать столкновение самолета со стаей птиц

Пассажирский самолет Azerbaijan Airlines упал в Казахстане

Бытовой газ взорвался в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе

Взрыв и пожар произошли в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе

Во Владикавказе произошел пожар в торговом центре

На борту потерпевшего крушение самолета в Казахстане было 16 россиян. Об этом сообщает Минтранс Казахстана.

Борт направлялся из Баку в Грозный, но из-за тумана его перенаправили в Махачкалу. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, 12 выживших при крушении находятся в крайне тяжелом состоянии. В МЧС Казахстана сообщили, что всего направили в больницы 25 человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоМария РыбаковаИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика