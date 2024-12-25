10 россиян выжили при крушении самолета в Казахстане

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При крушении азербайджанского самолета вблизи Актау в Казахстане выжили 10 россиян. Предварительные данные озвучило посольство РФ в республике, передает ТАСС.

Все 10 человек госпитализированы в больницы Актау. Им оказывается медицинская помощь.

Самолет Embraer 190 разбился в трех километрах от Актау на западе Казахстана утром 25 декабря. На его борту находились 67 человек, включая 5 членов экипажа.

По предварительной информации, в результате крушения самолета выжили 32 человека. Известно, что в самолете были 16 россиян. Посольство РФ в Казахстане находится в контакте с местными властями по вопросу оказания содействия пострадавшим.

Перед авиакатастрофой самолет из-за тумана в Грозном был перенаправлен в Махачкалу. После столкновения с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.