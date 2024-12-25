СК возбудил дело после крушения самолета в Актау с россиянами на борту

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Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после крушения самолета в Актау с российскими гражданами на борту, сообщили в пресс-службе СК РФ.

В ведомстве отметили, что сведения о пострадавших россиянах уточняются. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Самолет Embraer 190 рейсом Баку – Грозный разбился в трех километрах от Актау на западе Казахстана утром 25 декабря. На его борту, по данным МЧС республики, находились 69 человек, включая 5 членов экипажа. Согласно спискам авиакомпании – 67 человек.

По предварительным данным, в результате крушения самолета выжили 32 человека. Также известно, что в самолете были 16 россиян. В российском посольстве в Казахстане уточнили, что находятся в контакте с местными властями по вопросу оказания содействия пострадавшим.

Перед авиакатастрофой самолет из-за тумана в Грозном был перенаправлен в Махачкалу. После столкновения с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. По факту крушения самолета в Казахстане было возбуждено уголовное дело.