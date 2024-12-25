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25 декабря, 13:30

Происшествия

На борту самолета, потерпевшего крушение в Актау, было 16 россиян

На борту самолета, потерпевшего крушение в Актау, было 16 россиян

В Актау расследуют причины крушения пассажирского самолета

Новости регионов: женщина погибла при пожаре в торговом центре Владикавказа

В Кремле выразили соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Актау

Десять россиян пострадали в результате крушения самолета в Казахстане

Для семей пассажиров борта разбившегося лайнера в Актау открыли горячую линию

Эксперт рассказал, как узнать, почему самолет совершил посадку именно в Актау

Начато досудебное расследование крушения самолета под Актау

В Актау 28 человек находятся в больницах после авиакатастрофы

Azerbaijan Airlines опубликовала список пассажиров разбившегося в Казахстане самолета

В Казахстане расследуют крушение самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавшего рейсом из Баку в Грозный. Воздушное судно запросило экстренную посадку, но упало в трех километрах от аэропорта Актау.

На борту находились 69 человек, среди них 16 россиян. По предварительным данным, выжили 10 пассажиров, в том числе бортпроводник "Уральских авиалиний". Всего 32 человека доставлены в больницы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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