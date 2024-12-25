На борту самолета, потерпевшего крушение в Актау, было 16 россиян

В Казахстане расследуют крушение самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавшего рейсом из Баку в Грозный. Воздушное судно запросило экстренную посадку, но упало в трех километрах от аэропорта Актау.

На борту находились 69 человек, среди них 16 россиян. По предварительным данным, выжили 10 пассажиров, в том числе бортпроводник "Уральских авиалиний". Всего 32 человека доставлены в больницы.

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