Мошенники стали обманывать клиентов автосервисов в Москве

В Москве зарегистрировали целый ряд преступлений в отношении водителей, сдавших машину в ремонт. Аферисты воруют базу данных клиентов станции технического обслуживания. Потом от их имени они звонят в мастерские, выспрашивают информацию о статусе ремонтных работ и их стоимости.

После этого мошенники связываются с владельцами автомобиля от имени сервиса и говорят, что нужно оплатить оказанные услуги. В итоге, когда клиент приходит за машиной, оказывается, что она еще в ремонте, а про деньги никто не слышал.

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