Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 мая, 07:15

Безопасность

Мошенники стали обманывать клиентов автосервисов в Москве

Мошенники стали обманывать клиентов автосервисов в Москве

"Мой район. Новости": дроны-полицейские будут плавать по Москве-реке

Мошенники начали обманывать россиян под предлогом помощи с перепланировкой

"Московский патруль": москвичам рассказали о работе водного патруля ЦОДД

"Московский патруль": беспилотный полицейский катер впервые спустили на Москву-реку

Мошенники обманывают россиян, убеждая во взломе аккаунта на "Госуслугах"

"Специальный репортаж": умный дом

Мошенники начали рассылать фейковые сообщения об отключениях горячей воды

Сервис "Жизненная ситуация" запустили на сайте "Госуслуги"

"Московский патруль": мошенники активизировались в преддверии ЕГЭ и ОГЭ

В Москве зарегистрировали целый ряд преступлений в отношении водителей, сдавших машину в ремонт. Аферисты воруют базу данных клиентов станции технического обслуживания. Потом от их имени они звонят в мастерские, выспрашивают информацию о статусе ремонтных работ и их стоимости.

После этого мошенники связываются с владельцами автомобиля от имени сервиса и говорят, что нужно оплатить оказанные услуги. В итоге, когда клиент приходит за машиной, оказывается, что она еще в ремонте, а про деньги никто не слышал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьвидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика