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29 апреля, 15:15

Шоу-бизнес

Суд удовлетворил иск Евгения Петросяна о выселении дочери из квартиры

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск юмориста Евгения Петросяна о выселении дочери от первого брака Викторины Петросянц из столичной квартиры. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

Иск был подан юмористом в ноябре 2024 года. Представитель Петросянц в суд не пришел из-за болезни, поэтому заседание пришлось перенести.

Теперь, согласно решению суда, дочь Петросяна в ближайшее время снимут с регистрационного учета по причине того, что она утратила право пользования жильем.

Представитель юмориста уточнил, что она не контактирует с отцом и давно живет в США, их отношения носят конфликтный характер, так как во время развода Петросяна с Еленой Степаненко девушка встала на сторону последней. Также представитель юмориста рассказал, что его дочь с 2017 года не жила в квартире, а все коммунальные платежи оплачивал ее отец.

Конфликт между Петросяном и его дочерью возник из-за однокомнатной квартиры на Ростовской набережной в Москве площадью 34 квадратных метра и стоимостью примерно 20 миллионов рублей. Эту же жилплощадь артист делил со Степаненко после развода в 2018 году.

"Юмор на все времена": Евгений Петросян

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