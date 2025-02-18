Рассмотрение иска Петросяна к дочери из-за квартиры назначено на март

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Хамовнический суд Москвы рассмотрит иск юмориста Евгения Петросяна к дочери от первого брака Викторине в марте. Об этом стало известно РИА Новости.

Петросян просит суд признать дочь утратившей право пользования квартирой и снять ее с регистрационного учета. Судебное заседание пройдет 3 марта, уточняет агентство.

Юморист подал в суд иск к дочери от первого брака в конце 2024 года. Его зарегистрировали 12 ноября, а 25-го числа его оставили без движения.

Конфликт между артистом и его дочерью возник из-за однокомнатной квартиры на Ростовской набережной в Москве площадью 34 квадратных метра и стоимостью примерно 20 миллионов рублей. Эту же жилплощадь звезда "Аншлага" делил с бывшей супругой Еленой Степаненко после развода в 2018 году.

Сейчас дочь телеведущего Викторина живет с мужем-американцем в Нью-Йорке и не общается с отцом.