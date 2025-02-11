Иллюзионист Наумов подал иск к Люсе Чеботиной на 1,7 миллиона рублей

Фото: vk.com/Александр Наумов

Победитель шоу "Битва иллюзионистов" Александр Наумов подал в суд на певицу Люсю Чеботину. По информации телеграм-канала Mash, иллюзионист требует взыскать с артистки 1,7 миллиона рублей.

Директор Чеботиной сообщил, что певица не понимает, какие претензии могут быть к ней у Наумова. Вместе с тем она готова выплатить деньги фокуснику, если действительно что-то должна. Артистка отправится в суд, как только вернется с отдыха на Мальдивах, уточнил ее представитель.

Ранее Люся Чеботина заявила, что предсказала пожары в Голливуде еще два года назад в своей песне. Речь идет о композиции "Плакал Голливуд", которую девушка назвала пророческой.

В середине января адвокаты народного артиста России Филиппа Киркорова подали апелляционную жалобу в Таганский суд Москвы на взыскание с певца 90 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу исполнительницы Любови Успенской. Поводом для судебного разбирательства стало интервью Киркорова.