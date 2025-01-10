Певица Люся Чеботина заявила, что предсказала пожары в Голливуде два года назад

Фото: телеграм-канал "ЛЮСЯ ЧЕБОТИНА"

Российская певица Люся Чеботина считает, что она предсказала пожары в Голливуде еще два года назад в своей песне, передает Pravda.Ru.

Речь идет о песне "Плакал Голливуд", девушка назвала ее пророческой.

"Честно, я не знаю, как приходят в мою голову слова песен. Я замечала уже не раз, что какие-то из них по истечении времени сбываются. Но "Плакал Голливуд". Как?" – высказалась Чеботина.

Пожары полыхают в Калифорнии с 7 января. В Лос-Анджелесе свыше 10 тысяч строений оказались уничтожены, а 370 тысяч человек остались без электричества. В результате стихии погибли 10 человек.

Для помощи в тушении огня власти Канады отправят 250 пожарных и авиацию, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. Он уточнил, что впоследствии могут быть направлены и военные.

