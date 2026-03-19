WP: неизвестные беспилотники замечены над базой в Вашингтоне, где живут Рубио и Хегсет

Над военной базой Форт Макнейр в Вашингтоне были замечены неопознанные беспилотники, сообщает газета "Известия" со ссылкой на The Washington Post (WP).

Отмечается, что на этой территории проживают госсекретарь США Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет. По данным СМИ, неизвестные объекты появляются регулярно уже около 10 дней. Обычно это происходит ночью.

В Белом доме уже поднимался данный вопрос для обсуждения. Было принято решение усилить меры безопасности. Кроме того, обсуждается вопрос о передислокации Рубио и Хегсета.

Ранее посольство США в иракской столице Багдаде в очередной раз подверглось атаке беспилотника. В районе здания дипмиссии прозвучал громкий взрыв. Информация о каких-либо повреждениях или возможных пострадавших не поступала.

До этого американское посольство в Багдаде подверглось продолжительному обстрелу. Силы ПВО перехватили несколько ракетных снарядов, а также ликвидировали четыре беспилотника, пытавшихся атаковать дипмиссию.

