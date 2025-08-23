Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 августа, 04:27

Транспорт

Временные ограничения сняты в аэропорту Волгограда

Фото: 123RF/girich

Временные ограничения на работу сняты в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В данный момент аэропорт полностью восстановил прием и выпуск самолетов.

Ранее были сняты аналогичные ограничения в авиагавани Саратова. Аэропорт вернулся к работе в штатном режиме.

За время действия ограничений на запасной аэродром улетел один самолет. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Читайте также


транспортгород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика