Временные ограничения сняты в аэропорту Волгограда

Фото: 123RF/girich

Временные ограничения на работу сняты в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В данный момент аэропорт полностью восстановил прием и выпуск самолетов.

Ранее были сняты аналогичные ограничения в авиагавани Саратова. Аэропорт вернулся к работе в штатном режиме.

За время действия ограничений на запасной аэродром улетел один самолет. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.