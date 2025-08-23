Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 августа, 03:55

Транспорт

Временные ограничения в аэропорту Саратова сняты

Фото: 123RF/vkrupenkin

Временные ограничения на работу в аэропорту Саратова сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. За время действия ограничений на запасной аэродром улетел один самолет.

Сейчас аэропорт полностью восстановил прием и выпуск самолетов.

Кореняко подчеркнул, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

При этом временные ограничения сохраняются в аэропорту Волгограда. Авиагавань также не принимает и не выпускает самолеты.

Читайте также


транспортрегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика