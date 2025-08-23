Временные ограничения в аэропорту Саратова сняты

Фото: 123RF/vkrupenkin

Временные ограничения на работу в аэропорту Саратова сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. За время действия ограничений на запасной аэродром улетел один самолет.

Сейчас аэропорт полностью восстановил прием и выпуск самолетов.

Кореняко подчеркнул, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

При этом временные ограничения сохраняются в аэропорту Волгограда. Авиагавань также не принимает и не выпускает самолеты.