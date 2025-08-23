00:37Транспорт
Временные ограничения введены в аэропортах Волгограда и Саратова
Временные ограничения на работу введены в аэропортах Волгограда и Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Они необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Авиагавани этих городов не принимают и не выпускают самолеты.
Ранее план "Ковер" был введен в Пензенской области. В регионе действовал запрет на прием и выпуск гражданских самолетов.
Также в ночь на 22 августа водобные ограничения вводились в аэропортах Волгограда и Саратова. Позднее они распространились на авиагавани Калуги и Самары. Однако спустя несколько часов авиагавани вернулись к работе в штатном режиме.
