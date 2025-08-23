Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:37

Транспорт

Временные ограничения введены в аэропортах Волгограда и Саратова

Фото: 123RF/dmitrimaruta

Временные ограничения на работу введены в аэропортах Волгограда и Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Они необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Авиагавани этих городов не принимают и не выпускают самолеты.

Ранее план "Ковер" был введен в Пензенской области. В регионе действовал запрет на прием и выпуск гражданских самолетов.

Также в ночь на 22 августа водобные ограничения вводились в аэропортах Волгограда и Саратова. Позднее они распространились на авиагавани Калуги и Самары. Однако спустя несколько часов авиагавани вернулись к работе в штатном режиме.

Читайте также


транспортрегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика