Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

22 августа, 11:33

Транспорт

Сняты ограничения на полеты в аэропорту Волгограда

Фото: 123RF/olgavolodina

В аэропорту Волгограда сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничительные меры вводились для обеспечения безопасности полетов. За время их действия на запасной аэродром ушли два самолета.

"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов", – подчеркнул Кореняко.

Ограничения на работу авиагавани были введены утром 22 августа. Кроме того, до этого аналогичные меры вводились в аэропорту Саратова. Ограничения также коснулись Калуги и Самары.

Позже Кореняко сообщал, что аэропорт Саратова возобновил работу. Ограничительные меры были сняты также в Калуге и Самаре. В самарском аэропорту на запасных аэродромах приземлились два самолета.

