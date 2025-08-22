Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что они необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ночью в пятницу, 22 августа, аналогичные меры были введены в воздушной гавани Саратова, аэропорт временно приостановил прием и выпуск гражданских самолетов. Ограничения также коснулись Калуги и Самары.

Позже Кореняко сообщал, что аэропорт Саратова возобновил работу. Ограничения были сняты также в Калуге и Самаре.

В период действия мер в самарском аэропорту на запасных аэродромах приземлились два воздушных судна.

