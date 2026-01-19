Форма поиска по сайту

19 января, 10:46

В мире

Население Китая в 2025 году сократилось на 3,39 млн человек

Фото: depositphotos/ChinaImages

Численность населения КНР в 2025 году сократилась на 3,39 миллиона человек и составила 1 404,89 миллиона граждан. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Государственное статистическое управление Китая.

Выяснилось, что в прошлом году в республике родились 7,92 миллиона человек и еще 11,31 миллиона скончались. Мужское население государства сократилось на 0,3% и составило более 716 миллионов человек. Женское население Китая уменьшилось на 0,1%, зафиксировавшись на отметке около 688 миллионов человек.

В это же время на 0,7% сократилось количество лиц в возрасте от 16 до 59 лет – свыше 851 миллиона. Кроме того, жителей старше 65 лет стало на 1,5% больше – более 223 миллионов человек.

В городах проживает почти 954 миллиона человек (рост на 1%), а в сельской местности – 451 миллион граждан (уменьшение на 2,9%). Степень урбанизации составляет 67,89%.

Впервые за последние 60 лет население Китая начало сокращаться в 2022 году, уменьшившись на 859 тысяч человек, напомнили журналисты. В 2023 и 2024 годах этот показатель упал еще более – 2 и 1 миллиона человек соответственно.

Ранее эксперты рассказывали, что поколение людей, которые родятся после 2039 года, может получить название "гамма". В настоящее время самое современное из существующих поколений называется "бета", – это дети, рожденные в 2025 году. Поколением "альфа" называют людей, рожденных в 2010–2024 годах.

