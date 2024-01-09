Продолжительность жизни в России в 2045 году составит от 77 до 84,5 года – Росстат

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Ожидаемая продолжительность жизни россиян в 2045 году в пессимистичном варианте составит 77,1 года, а в оптимистичном – 84,5 года. Об этом со ссылкой на данные демографического прогноза Росстата пишет ТАСС.

Согласно прогнозу, посчитанному до 2046 года без учета населения, проживающего в новых регионах РФ, ожидаемая продолжительность жизни для мужчин составит от 72,6 до 81,3 года, а для женщин этот показатель составит от 81,4 до 87,1 года соответственно.

Согласно расчетам, численность населения страны в этот год может составить от 130,59 до 150,87 миллиона человек, при этом средним вариантом указывается число в 138,77 миллиона.

В 2024 году, согласно тому же демографическому анализу, общая ожидаемая продолжительность жизни составит от 73,1 до 74,2 года. Согласно разным вариантам прогнозов, население страны в этом году составит от 145,99 до 146,28 миллиона человек.



Ранее Владимир Путин заявил, что средняя продолжительность жизни в России по итогам 2023 года может составить 74 года. Российский лидер напомнил, что в 2022 году этот показатель равнялся 72,73 года, а в 2021 – 70,06 года.

По словам Сергея Собянина, продолжительность жизни за последние 10 лет в Москве выросла на 4 года. На момент конца 2023 года она составляла 78,4 года.





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