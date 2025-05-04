Путин: население РФ с новыми регионами составляет примерно 150 млн человек

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Население России с учетом жителей новых регионов еще предстоит посчитать, но оно близко к 150 миллионам человек. Тем не менее для страны этого недостаточно, заявил Владимир Путин.

"Ну что это такое? Для могучей державы с такой историей и прямо скажем, с хорошими и здоровыми амбициями. И 150 миллионов", – высказался президент в рамках документального фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" для телеканала "Россия 1".

Глава государства также обратил внимание, что в демографии заключается потенциал страны. По его словам, именно от этого зависит будущее России. Он также назвал улучшение демографии принципиальным вопросом.

Ранее российское правительство утвердило стратегию действий по реализации семейной и демографической политики и поддержке многодетных семей до 2036 года. Она нацелена на сохранение населения России за счет повышения рождаемости, укрепление здоровья семей и создание условий для развития детей. Ключевым механизмом реализации станет нацпроект "Семья".