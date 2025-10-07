Эксперт Груздев: следующее поколение людей может называться "гамма"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поколение людей, которые родятся после 2039 года, может называться "гамма", заявил директор Центра социологии высшего образования НИУ ВШЭ Иван Груздев.

В настоящее время самое современное из существующих поколений называется "бета", – это дети, рожденные в 2025 году.

"Учитывая, что для названия новых поколений выбирают буквы греческого алфавита (мы уже слышали про "альфа" и "бета"), можно предположить, что следующим поколением будет "гамма", – приводит слова Груздева ТАСС.

Поколением "альфа" называют людей, рожденных в 2010–2024 годах. Они растут в эпоху "умных" технологий и социальных сетей.

Как ранее рассказывал демограф Марк Маккриндл, поколение "бета" унаследует мир, который борется с "серьезными социальными проблемами". Основными проблемами станет изменение климата, глобальная миграция населения и стремительная урбанизация. По его словам, к 2035 году поколение "бета" будет составлять 16% населения мира.