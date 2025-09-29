"Мосбилет" – детям: как запланировать досуг ребенка с помощью сервиса mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы

При помощи столичного сервиса "Мосбилет" можно запланировать досуг своего ребенка, устроив ему каникулы, или провести яркие выходные, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на пресс-службу департамента информационных технологий.

"Сервис позволяет ознакомиться с афишей детских мероприятий в Москве, а также посмотреть варианты событий, которые доступны для посещения по Пушкинской карте. После выбора мероприятия можно быстро приобрести на него билет", – рассказали в ведомстве.

В разделе "Для детей" размещены анонсы спектаклей, концертов, творческих занятий, просветительских программ, лекций и многое другое. Здесь можно указать фильтры по округу, району и виду площадки, а также выбрать интересующую дату.

Отдельно собраны бесплатные мероприятия, которые получится посетить после предварительной записи. В частности, мастер-классы, лекции и занятия по маджонгу ждут гостей библиотеки № 214 имени Юрия Гагарина. Еще один раздел содержит события для детей, на которые можно пройти по Пушкинской карте.

Юных горожан также приглашают посетить различные постановки в театрах. Спектакль "По следам Снежной королевы" состоится в "Уголке дедушки Дурова", в Московском детском театре марионеток покажут спектакль в формате театрального кафе "Красная Шапочка", а в театре "Волшебная лампа" детей ждет серия спектаклей "Кошкин дом"

Подробную афишу мероприятий можно посмотреть на сайте "Мосбилет".

Большая часть событий доступна детям до 14 лет только при условии сопровождения взрослых. Чтобы купить детский билет, нужно поставить отметку напротив строки "Билет для ребенка до 14 лет", ввести его имя, фамилию и отчество, а также указать дату рождения. Взрослому сопровождающему при приобретении билета тоже необходимо указать свою фамилию, имя и отчество, добавить данные документа, подтверждающего личность.

При наличии полной или стандартной учетной записи на mos.ru достаточно авторизоваться на портале и в поле выбора поставить значение "Mos ID". Тогда все необходимые данные будут заполнены автоматически из личного кабинета. Кроме того, авторизованные пользователи смогут воспользоваться QR-кодом билетов в приложениях "Моя Москва", "Мой id" и "Госуслуги Москвы".

Ранее в столице открылся новый сезон проектов "Спортивные выходные" и "Мой спортивный район". С 20 сентября по 28 декабря для горожан проведут бесплатные тренировки в рамках "Спортивных выходных". Занятия пройдут в популярных локациях столицы, в том числе на ВДНХ, Северном и Южном речных вокзалах.

